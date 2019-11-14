Повітряні сили України отримали новітній модернізований винищувач МіГ-29

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.
Сьогодні після проведення перевірок літака інженерами і льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на аеродромі рідної частини.
У командуванні виду уточнюють, що на авіаремонтному підприємстві переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками авіаційних інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати в бойовому складі не менше восьми років.
Модернізований МіГ-29 отримав кращу радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширені і можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.