Повітряні сили України отримали новітній модернізований винищувач МіГ-29

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Сьогодні після проведення перевірок літака інженерами і льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на аеродромі рідної частини.

У командуванні виду уточнюють, що на авіаремонтному підприємстві переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками авіаційних інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати в бойовому складі не менше восьми років.

Модернізований МіГ-29 отримав кращу радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширені і можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.

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