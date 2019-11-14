Український політв'язень Шумков припинив голодування в російській в'язниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написала Уляна Супрун.

Вона зазначила: "Бранець Кремля Олександр Шумков припинив голодування через загрозу примусового харчування. Адміністрація російської колонії відмовляє українцеві в проведенні медичного обстеження, хоча його стан здоров'я значно погіршився. Шумков тримав голодування з 14 жовтня".

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Нагадаємо, колишній охоронець ексдепутата ВР Дмитра Яроша Олександр Шумков потрапив у російське СІЗО у вересні 2017 року. У грудні 2018 року суд РФ визнав його винним за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності". Шумкова засудили до чотирьох років ув'язнення.

15 жовтня Шумков оголосив голодування.