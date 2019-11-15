Без закону про особливий статус Донбасу в нормандському форматі нема про що говорити, - Путін

Про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми чуємо від перших осіб України про те, що може бути ухвалений інший закон про особливий статус Донбасу. Який? Це абсолютно ключова річ. Якщо буде ухвалено щось таке, що не погоджено "ЛНР" і "ДНР", тоді все миттєво зайде у глухий кут", - сказав він.

Путін вважає, що тоді втрачає сенс і "формула Штайнмаєра", бо вона "є лише інструментом для імплементації закону про особливий статус".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Російський президент також нагадав, що 31 грудня 2019 року чинний закон втрачає силу.

"31 закінчується термін, далі що? Що ми будемо робити у "нормандському форматі"? Це взагалі ключове питання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що парламент за публічного обговорення із суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.