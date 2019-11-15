Відповідальність за прогрес у ситуації на Донбасі зараз повністю на Росії, - представник США в ОБСЄ

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що останні позитивні зрушення обнадіюють, розпалений Росією конфлікт на сході України ще далекий від завершення, і потрібно ще багато зробити, якщо сторони хочуть досягти справжнього і тривалого миру. Відповідальність зараз лежить повністю на Росії, яка має забезпечити прогрес у виконанні своїх зобов’язань у межах Мінських домовленостей", - заявив він.

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Американський дипломат наголосив, що президент України Володимир Зеленський та його Адміністрація "продемонстрували політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту".

"Росія має зробити те саме і конструктивно підходити до вже давно назрілої зустрічі на найвищому рівні "Нормандської четвірки", - заявив представник місії США в ОБСЄ.