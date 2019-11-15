Один український воїн загинув у районі проведення ОС. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, противник вів вогонь із гармат БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілів:

- двічі біля Кам'янки - з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

- двічі неподалік Пісків - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новомихайлівки - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Широкиного та Гнутового - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес розмінування в районі Петрівського та Богданівки буде завершено 20 листопада, - пресцентр штабу ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

- біля Жолобка - зі стрілецької зброї та підствольних і ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Новолуганського і Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Майорська - з РПГ і великокаліберних кулеметів;

- двічі біля Новотошківського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Оріхового - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Учора, 14 листопада, унаслідок обстрілу поранень, несумісних із життям зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції українських сил.

Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.