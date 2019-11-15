Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії.

"Ми бачимо заяви офіційних осіб, що в зону, звідки вже відвели війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші озброєні формування - і поліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все те саме буде зроблено з боку ополченців "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.

Російський президент вважає, що цього робити не треба.

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Нагадаємо, Путін також закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, нещодавно завершилося розведення військ у Золотому та поблизу Петрівського на Донбасі. Раніше сили розвели біля Станиці Луганської. Це три пілотні ділянки, де Москва вимагала розвести сили для проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що всі умови для проведення "нормандської зустрічі" виконані.