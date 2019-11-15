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15.11.19 08:18

Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського. ФОТО

Олег Сенцов, український кінорежисер і колишній політв'язень, був нагороджений міжнародною премією в галузі журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського. Премію режисерові вручила американська телеведуча Меган Маккейн, дочка покійного сенатора Джона Маккейна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Трансляція церемонії, яка традиційно відбувається в Лондоні, велася в ютьюб-каналі Hermitage Capital Management – у цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський.

Нагороду було присуджено Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи за ґратами за обвинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.

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Фото: сайт "Голос Америки"

Нагороду колишньому політв'язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського минулого року.

Про вручення нагороди Сенцову у своєму твітері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.

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Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність з боротьби за права людини.

Нагадаємо, раніше польська кіноакадемія нагородила українського режисера Олега Сенцова спеціальною нагородою - Орлом за "Відвагу та незламність".

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