"Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту", - Разумков прокоментував ситуацію зі Скороход

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Так, відповідаючи на запитання співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка щодо ситуації навколо Скороход та арешту її чоловіка, Разумков сказав, що дізнався про ці події, як і більша частина народних депутатів, тільки в Раді.

"Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту... Мені не було відомо про ці події", - зазначив спікер.

При цьому Разумков наголосив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні – в Україні для визначення винності людини існують правоохоронні органи і суди. Також він нагадав, що, окрім Скороход, ще 16 депутатів СН проголосували проти ринку землі – і ні з ким нічого не сталося.

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"Але це сталося з чоловіком одного з депутатів. Я не можу зараз говорити, що це якимось чином пов'язано. Тому що, наскільки мені відомо, і я думаю, що я не помиляюся, щодо всіх інших осіб, які не голосували або утрималися, проголосували "проти", жодних таких дій не відбулося... Сьогодні в мене немає інформації щодо цієї ситуації", - сказав він.

Однак водночас Разумков підтвердив, що найближчим часом фракція партії "Слуга народу" в парламенті вирішуватиме питання про подальше перебування Скороход у своїх лавах.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.