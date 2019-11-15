У Криму ті, хто виступає проти окупації, щодня зазнають політичних репресій, - США, ЄС та Україна засудили в ОБСЄ переслідування на півострові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Криму члени інших етнічних та релігійних меншин, а також ті, хто виступає проти окупації, щодня піддаються політичним репресіям, переслідуванням, арештам та ув'язненням. Понад 80 українських політв'язнів, переважно з Криму, залишаються під вартою. У нещодавньому звіті Кримськотатарського ресурсного центру повідомляється про збільшення затримань та порушення права на справедливий суд у 2019 році", - заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс.

Він додав, що американська сторона була вражена повідомленням про те, що російський суд засудив 12 листопада до 7-19 років в’язниці шістьох кримських татар за обвинуваченням у тероризмі з огляду на нібито їхню причетність до ісламської організації, забороненої в Росії, але законної в Україні. Серед засуджених був і Емір-Усеїн Куку, якого Amnesty International оголосила в'язнем совісті.

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"Ми вчергове закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів та припинити свою нещадну кампанію переслідування незгідних з окупацією Криму", - заявив американський дипломат.

Про серйозне занепокоєння вироком 6 кримським татарам, який ухвалив ростовський суд 12 листопада, також заявили в Євросоюзі.

"Це є ще одним прикладом систематичного переслідування представників кримськотатарської громади та її самоврядного органу Меджлісу у вигляді погроз, переслідувань, залякувань, а також незаконних обшуків у їхніх будинках та насильницьких зникнень. ЄС шкодує, що Росія продовжує ігнорувати та порушувати права людини і основні свободи в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі", - йшлося у виголошеній на засіданні заяві ЄС.

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Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк підкреслив, що в незаконно окупованому Криму російські окупанти "продовжують жорстокі необґрунтовані переслідування кримських татар та українців за сфабрикованими справами".

"Десяткам з них загрожують тривалі тюремні вироки за здійснення свободи віросповідання або висловлення незгоди щодо політики окупаційної влади. Росія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, застосовуючи своє національне законодавство на окупованих територіях України", - підкреслив український дипломат.

Він нагадав, що 12 листопада шість мешканців Криму були незаконно засудженні на підставі повністю сфабрикованих звинувачень у терористичній діяльності, отримавши від 7 до 19 років ув’язнення, за належність до організації "Хізб ут-Тахрір"- організації, забороненої в Росії, але законної в Україні.