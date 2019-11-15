У ДБР і ГПУ немає конфлікту, САП і НАБУ теж подружилися, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню "НВ".

За словами Рябошапки, у ГПУ немає конфліктів із жодним з правоохоронних органів.

"У нас чудові відносини з Бюро розслідувань. Ми щодня на зв'язку з його керівником. У нас немає конфліктів із жодним з правоохоронних органів", - зазначив він.

Генпрокурор наголосив, що, напевно, вперше в історії України вся правоохоронна система працює як єдиний механізм.

"У ДБР і прокуратури немає конфлікту. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро теж подружилися. Раніше ці конфлікти існували лише тому, що були люди, яким конфлікти вигідні. І тоді прокуратура воювала з СБУ, умовно кажучи, чи СБУ з НАБУ. Зараз такого немає", - заявив Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе