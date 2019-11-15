Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність" була, є і буде за цивілізований ринок землі. Але ми завжди читаємо те, що голосується. І те, що голосувалося вчора, законом про ринок землі назвати не можна. Саме тому до другого читання ми будемо дуже ретельно готувати серйозні поправки. Для того, щоб виправити фундаментальні недоліки в цьому законі", – повідомив Артур Герасимов.

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"Перше – це концентрація землі в одних руках. Двісті тисяч гектарів – в одні руки! Наприклад, Яворівський район Львівської області – площа 155 тисяч гектарів. Решетилівський район Полтавської області – 100 тисяч гектарів. Овідіопольський район Одеської області – 80 тисяч гектарів. А ви пропонуєте 200 тисяч гектарів в одні руки. Тобто закон не для українців, а для олігархів", – наголосив Герасимов.

"Друге питання. Чому не встановлена мінімальна ціна? Наша вимога, щоб мінімальна ціна була не менше 50-75 тисяч гривень за гектар залежно від типу землі", – зазначив співголова фракції.

"І третій момент. Ретельна перевірка коштів за які купується земля. Адже запобіжників, що це куплять росіяни, наразі немає", – застеріг Артур Герасимов.

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Він повідомив, що "Європейська Солідарність" озвучувала свої пропозиції ще до першого читання, однак монобільшість їх не врахувала. "На одному з перших засідань профільного комітету було сказано, що перед тим як буде прийматися цей закон, буде його широке обговорення і пройдуть парламентські слухання. Тепер ці парламентські слухання будуть після ухвалення закону. Треба було спочатку провести ці слухання, і тільки після того виходити на голосування", – наголосив Артур Герасимов.