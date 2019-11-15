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15.11.19 09:23

Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Рівненській області розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів Української повстанської армії (УПА).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у четвер, 14 листопада повідомила пресслужба Рівненської ОДА у Facebook.

"Розкопали братську могилу воїнів УПА. У 80-х роках це місце закатали в асфальт і наказали не згадувати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Володимирецькій РДА, розкопки велися за три метри від адміністративного приміщення Рафалівського кар'єра.

Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 01

"За три метри від адміністративного приміщення Рафалівського кар’єру археологи розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів УПА. Вони загинули у часи Другої світової війни. Знайшли 14 останків у трунах або ящиках. Два ящики містять два та три скелети в одному. Ховали їх, найімовірніше, у 5 етапів, адже рештки лежать не на одній глибині. Голови усі побиті, а один череп виявився із кулею в голові. Знайшли також православний хрестик, дві обручки, гребінець та ґудзики", - йдеться в повідомленні Володимирецької районної державної адміністрації в Facebook .

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Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 02
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 03
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 04
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 05
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 06
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 07
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 08
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 09
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 10
Фото: Володимирецька РГА/Facebook

Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 11

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