Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua,про це заявив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Будуть вирішені три базові проблеми: суб'єктний склад – тільки українці, іноземців у законі не буде... це питання буде розглядатися тільки з тих підстав, якщо воно буде винесено на всеукраїнський референдум. Третє – концентрація. Питання концентрації теж буде переглянуто в інтересах усього нашого суспільства", – розповів Роман Лещенко.

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Верховна Рада України в середу ухвалила в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року та можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" та кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". "Проти" проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський обіцяв, що землю в Україні зможуть купувати лише українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки лише у випадку, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Зазначимо, що за даними соціологічних досліджень, понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі.