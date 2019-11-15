"Повний контакт", - Путін про Зеленського. ВIДЕО

Про це глава держави-агресора розповів на брифінгу після саміту БРІКС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Так-то ми з ним у контакті. Ми ж розмовляємо телефоном з ним. Повний контакт, насправді, є. Але нам треба підійти до якихось рішень", - розповів Путін.
"Про зустріч до "нормандського формату" не йдеться, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в "нормандському форматі", і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі", - сказав він журналістам, коментуючи ідею колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч лідерів Росії та України, пише Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, в цьому ніхто не зацікавлений - ні я, ні президент Зеленський. Ми ж маємо вийти з якимось результатом", - пояснив Путін