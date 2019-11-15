"Повний контакт", - Путін про Зеленського. ВIДЕО

Про це глава держави-агресора розповів на брифінгу після саміту БРІКС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Так-то ми з ним у контакті. Ми ж розмовляємо телефоном з ним. Повний контакт, насправді, є. Але нам треба підійти до якихось рішень", - розповів Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін

"Про зустріч до "нормандського формату" не йдеться, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в "нормандському форматі", і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі", - сказав він журналістам, коментуючи ідею колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч лідерів Росії та України, пише Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, в цьому ніхто не зацікавлений - ні я, ні президент Зеленський. Ми ж маємо вийти з якимось результатом", - пояснив Путін