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15.11.19 10:16

На гостру кишкову інфекцію захворіли троє учнів однієї з Рівненських шкіл, - Держпродспоживслужба

У четвер троє учнів однієї з Рівненських шкіл захворіли на гостру кишкову інфекцію.

На гостру кишкову інфекцію захворіли троє учнів однієї з Рівненських шкіл, - Держпродспоживслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Рівненської області.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області 14.11.2019 надійшла інформація про те, що троє учнів Рівненської загальноосвітньої школи №1 ім. В.Короленка звернулися по медичну допомогу в лікувальні заклади м. Рівне з ознаками гострої кишкової інфекції. Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області та Рівненського міського управління розпочато епідемічне розслідування та позапланова перевірка харчоблоку школи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до роботи залучені фахівці Рівненської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби та ДУ "РОЛЦ МОЗ України", які проведуть необхідні лабораторно-інструментальні дослідження відповідно до укладених угод з тендерних закупівель.

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