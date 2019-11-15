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15.11.19 10:09

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція. ФОТО

У Харкові зіткнулися три автомобілі. Унаслідок аварії загинула одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада близько 14:15 на вулиці Молочна.

Попередньо встановлено, що 42-річний водій автомобіля ZAZ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою "МАЗ". Позаду легковика рухався автомобіль Toyota, який також зіштовхнувся з автомобілем ZAZ.

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція 01

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"Смертельних травм зазнав 42-річний водій ZAZ. Він помер на місці події. Водії інших транспортних засобів не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція 02

Інформацію про подію зареєстровано в Основ'янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

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