Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Про це вони розповіли журналістам у кулуарах.

"Конкретних доказів мого неголосування, що я гірше за всіх голосую або що я не так голосую, або що я прогулюю засідання, надано не було", - повідомив Поляков.

Скороход зі свого боку сказала, що тепер вона вільна "голосувати за програму президента, а не ті лобістські закони, які нам пхають під гаслом законопроєктів президента".

Поляков і Скороход заявили, що мають намір і далі підтримувати президента Володимира Зеленського.

Після виключення двох депутатів у "Слузі народу" залишиться 250 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход