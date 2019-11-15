Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Сьогодні уряд проголосує за питання про виділення додаткових 700 мільйонів гривень медичної субвенції в регіонах для покриття заборгованості із зарплат лікарям", - повідомила Скалецька.

Вона додала, що до кінця 2019 року в уряді планують розглянути питання щодо виділення додаткових 300 мільйонів гривень на медичні субвенції.

Також міністерка зазначила, що у 2020 році проблем з фінансуванням зарплат лікарів бути не повинно.

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