Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.11.19 11:00

Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям, - Скалецька

Кабінет Міністрів України 15 листопада проголосує за виділення додаткових 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям у регіонах.

Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Сьогодні уряд проголосує за питання про виділення додаткових 700 мільйонів гривень медичної субвенції в регіонах для покриття заборгованості із зарплат лікарям", - повідомила Скалецька.

Вона додала, що до кінця 2019 року в уряді планують розглянути питання щодо виділення додаткових 300 мільйонів гривень на медичні субвенції.

Також міністерка зазначила, що у 2020 році проблем з фінансуванням зарплат лікарів бути не повинно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні заслухає Скалецьку, розгляне питання перезапуску ДБР і держмонополії на виробництво спирту

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100