Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, на зустріч, яка відбувається в "Укрінформі", запросили редакторів і журналістів найбільших українських ЗМІ для обговорення цих ключових пунктів.

Так, у міністерстві пропонують створити пост омбудсмена з питань інформації, який зможе моніторити інформаційний простір, знаходити дезінформацію і подавати за неї в суд.

За порушення закону передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, адміністративна відповідальність - за одноразове поширення дезінформації та непублікацію вихідних даних про медіа; кримінальна - за "систематичне поширення дезінформації", її поширення на замовлення третіх осіб і втручання в роботу медіа і підкуп.

Очікується, що журналістська спільнота об'єднається, створить самоврядну організацію, яка розробить стандарти журналістської роботи, і висуне представників для обговорення законопроєкту про медіа. Ця організація відповідатиме за привласнення "індексу достовірності новин" і надаватиме статус журналіста.

Володимир Бородянський також зазначив, що одна з ідей - створення державного фонду для підтримки медіа за зразком Українського культурного фонду.

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Нагадаємо, 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до кінця року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

В указі було сказано, що в законопроєкті мають прописати стандарти новин, але в Мінкультури це назвали непорозумінням.





















Фото: сайт Lb.ua