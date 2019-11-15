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15.11.19 11:06

Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ. ВIДЕО

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його перший заступник Анатолій Максимчук презентували основні пункти нового закону про медіа, який готується робочими групами і депутатами парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, на зустріч, яка відбувається в "Укрінформі", запросили редакторів і журналістів найбільших українських ЗМІ для обговорення цих ключових пунктів.

Так, у міністерстві пропонують створити пост омбудсмена з питань інформації, який зможе моніторити інформаційний простір, знаходити дезінформацію і подавати за неї в суд.

За порушення закону передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, адміністративна відповідальність - за одноразове поширення дезінформації та непублікацію вихідних даних про медіа; кримінальна - за "систематичне поширення дезінформації", її поширення на замовлення третіх осіб і втручання в роботу медіа і підкуп.

Очікується, що журналістська спільнота об'єднається, створить самоврядну організацію, яка розробить стандарти журналістської роботи, і висуне представників для обговорення законопроєкту про медіа. Ця організація відповідатиме за привласнення "індексу достовірності новин" і надаватиме статус журналіста.

Володимир Бородянський також зазначив, що одна з ідей - створення державного фонду для підтримки медіа за зразком Українського культурного фонду.

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Нагадаємо, 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до кінця року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

В указі було сказано, що в законопроєкті мають прописати стандарти новин, але в Мінкультури це назвали непорозумінням.

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Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 02
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 03
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 04
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 05
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 06
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 07
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 08
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ 09
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Фото: сайт Lb.ua

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