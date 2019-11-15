Апеляційний суд повернув під арешт Мельника, обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Апеляційну скаргу на рішення попереднього суду про домашній арешт подав прокурор А. Греков. Обвинуваченого ввімкнули по відеозв'язку з Києва, він мав при поліцейських дочекатися самого рішення суду, яке за кілька годин мусили доправити в Київ з Кропивницького суду.
Однак Мельника із суду забрала "швидка допомога", рішення суду не дочекалися.
Справу весь час розглядали в Черкаській області, проте судді Черкаського апеляційного суду взяли відвід, і справу розподілили на Кропивницький апеляційний суд. Сам Вадим Мельник проживає в Бориспільському районі Київської області.
Одразу ж після ухвалення рішення активісти забили на сполох у соцмережах. Рішення про арешт обвинуваченого мали доправити через кілька годин, і на їхню думку, ризик втечі Мельника був дуже великий. Олег Собченко, який стежив за перебігом подій у суді, закликав активістів підтягуватися під будівлю суду, щоб не дати Вадиму Мельнику уникнути правосуддя.
Після його повідомлення до суду, де дійсно вже зібралася група "тітушок" на підтримку Мельника, приїхали екснардеп Ігор Луценко і ще один активіст. Попри те, що поліція обіцяла не випустити Мельника, через 20 хвилин стало відомо, що "швидка допомога" відвезла його в ЛШД.
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.
16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.
За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.
1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.
1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.
У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.
На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.
26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.