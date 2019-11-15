Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту. Але жодних завдань ні верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу щодо інших ділянок не ставили.

"Наказ чіткий - три населені пункти і далі чекаємо зустрічі нашого президента в нормандському форматі. За її результатами вже, напевно, буде ухвалюватися рішення про розведення", - зазначив Завітневич.

Він також додав, що саміт "нормандської четвірки" має відбутися до кінця року.

Нагадаємо, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

9 листопада у Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

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