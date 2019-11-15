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15.11.19 11:33

Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав офіційну причину виключення двох нардепів Анну Скороход та Антона Полякова з фракції.

Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, в яких у фракції спільна позиція", - розповів Корнієнко про причини виключення нардепів з фракції.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.

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