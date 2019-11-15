Автоіндексація тарифів "Укрзалізниці" вдарить по аграріях, - Українська зернова асоціація

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МінПром, про це заявив в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

У такому разі зміни тарифів залізничного держмонополіста стають непрогнозованими для бізнесу, пояснив він.

"Ми прогнозованості не бачимо. Більше того, це не дуже прозоро. Прив'язка до індексу споживчих цін, який важко прогнозувати, призводить до того, що 30 вересня ми не можемо знати, яким буде тариф на 3 жовтня - тобто навіть на такому короткому плечі", - наголосив представник УЗА.

Він уточнив, що 30-40% контрактів у цьому секторі укладаються на форвардних умовах. "Тобто зерно може бути ще не посіяне, але вже продане. Тому дуже важлива прогнозованість тарифів", - заявив представник Української зернової асоціації.

При цьому "УЗ" не встигає за темпами розвитку української аграрної галузі. "Укрзалізниця" збільшила перевезення зерна до 36 млн т - але це не той приріст, який задовольняв би аграрний ринок. Оскільки цього року ми матимемо рекордний експорт зерна, 59-60 млн т порівняно з попереднім - 52 млн т", - зазначив Іващенко.

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