Гончарук не прийшов сьогодні на зустріч щодо мого можливого звільнення з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Про це Верещук розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч щодо можливого звільнення Верещук з посади представника Кабінету міністрів у парламенті була ініційована Гончаруком та мала відбутися сьогодні о 9 ранку.

"На сьогодні мені була призначена зустріч на 9 ранку в будівлі Кабінету міністрів на 7 поверсі в кабінеті прем'єра. Я прибула, як домовлялися, проте прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітися, тому що перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це проявом неповаги. Але, тим не менш, нехай буде, як буде, хай це залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітися і ще раз обговорити всі делікатні моменти нашої співпраці", - сказала Верещук.

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