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15.11.19 12:02

Завітневич про можливість швидкого припинення війни на Донбасі: "Рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна"

Глава парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що швидкий мир на Донбасі є занадто складним рішенням для президента РФ Володимира Путіна.

Завітневич про можливість швидкого припинення війни на Донбасі: "Рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Зокрема, відповідаючи на питання, як швидко можна припинити війну на Донбасі, Завітневич сказав: "Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. От і все".

Він наголосив, що РФ не визнає, що вони присутні в конфлікті - але весь світ про це знає.

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"У нашого президента є політична воля до миру. Якщо буде наказ військовим з обох сторін припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля - побачимо, чи вона є у Путіна", - сказав Завітневич.

Нагадаємо, раніше Путін закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.

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