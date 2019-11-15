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15.11.19 12:22

Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь "нацистського колаборанта" Павленка, який підхопили світові ЗМІ

The Associated Press, видання The Washington Post та інші відомі світові медіа поширили неправдиву інформацію про те, що одну з вулиць Києва нібито перейменують на честь українського колаборанта нацистів Івана Павленка. Насправді вулицю назвуть ім'ям Віктора Павленка, який був генерал-хорунжим Армії УНР і помер від голоду в 1932 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим недостовірну інформацію поширив у своєму фейсбуці директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

"Депутати Київради назвали вулицю на честь масового вбивці, ката і карателя Івана Павленка - нацистського колаборанта, військового злочинця, коменданта Української допоміжної поліції та командира 109-го батальйону допоміжної поліції СС", - обурився Долінський.

Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 01

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Це повідомлення спочатку поширили російські пропагандисти й інформаційні ресурси терористичних організацій "ЛДНР", а незабаром і світові ЗМІ.

Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 02
Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 03
Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 04

Журналіст Сергій Костеж детально висвітлив цю ситуацію, зазначивши, що "це інформаційна диверсія проти України".

"Київрада не називала вулицю ім'ям Івана Павленка. Можливо, через необережність і недогляд, може, це інформаційна диверсія проти України, гадаю, треба розібратися, але виявилося, що це просто фейк на рівному місці. Вулицю Ягідну в Києві дійсно перейменували на "вулицю ім. генерала Павленка". Тільки от не ІВАНА Павленка, а ВІКТОРА Павленка. Віктор Павленко, однофамілець Івана Павленка, теж був генералом армії УНР. Генерал Павленко очолював військово-повітряні сили країни. Після поразки УНР і короткострокової еміграції він повернувся в СРСР, і помер на Кубані в 1932 році - від Голодомору, до речі. За сім років до початку Другої світової. Тобто він аж ніяк не міг бути колабораціоністом", - наголосив журналіст.

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Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 05

"І що важливо - ця інформація є у відкритому доступі, так, Київська міськрада виклала документ прямо на сайті. Відкриваємо сайт, йдемо в розділ "нормотворча діяльність", вибираємо "Проекти рішень", йдемо за номером документа - №895. Це він. Там, крім пропозиції, обговорення і всього іншого, є документи, що додаються. Серед них найважливіший - це "Історична довідка". Відкриваємо і дивимося, ЯКИЙ саме Павленко мається на увазі. І це - вуаля - ВІКТОР. Звичайно, знайти непросто. Але якщо б пан Долінський витратив 10 хвилин і зателефонував будь-якому депутату Київради з питанням "Що за чортівня?!" його б відправили у потрібному напрямку, і жодної паніки з черговим негативним образом України в ЗМІ не було", - зазначив Костеж.

Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 06

Пізніше Київраді довелося додатково опублікувати спростування неправдивої інформації, яку поширили світові ЗМІ.

"Деякі публічні особи поширили власні здогадки, що вулицю названо ім’ям Івана Павленка, чим спричинили негативний резонанс у міжнародному медіапросторі. Тему жваво підхопили не лише російські пропагандистські ЗМІ, а й авторитетні міжнародні видання, що негативно вплинуло на імідж Києва та України в цілому. Ми поважаємо думку кожного громадянина, однак переконливо просимо не поширювати фейки та радимо звертатися за роз’ясненнями до офіційних джерел", - закликали в Київраді.

Зазначимо, що Долінський вже видалив своє повідомлення і опублікував інше - з вибаченнями - в якому знову звинуватив владу, що "залишаються в Києві і вулиці інших нацистських колаборантів".

Чи будуть згадані ЗМІ публікувати спростування поширеного фейку поки невідомо.

Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь нацистського колаборанта Павленка, який підхопили світові ЗМІ 07

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