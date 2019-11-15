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15.11.19 12:21

СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук

На засіданні фракції СН ухвалено рішення розробити етичний кодекс парламентарія, порушення положень якого зможуть стати приводом для позбавлення мандата або виключення зі складу фракції.

СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у кулуарах парламенту.

"Ми домовилися на фракції розробити етичний кодекс, щоб ми розуміли, що порушення його положень призведе до втрати мандата або до виходу з фракції", - заявила вона.

Верещук наголосила, що без чітко прописаних правил, виключення будь-кого з депутатів зі складу фракції шкодить її іміджу і підриває довіру виборців.

Нагадаємо, раніше з фракції "Слуга народу" були виключені народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.

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