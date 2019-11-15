Закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця 2019 року, - заступник глави МЗС Боднар

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

Боднар не виключає того, що закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця цього року.

"Все залежить від того, наскільки швидко все буде оброблено, оскільки закон комплексний - це закон про зміни до законів. Тому що потрібно включати зміни в деякі законодавчі акти, які вже діють, і міняти деякі положення. Це буде стосуватися не тільки самого питання про подвійне громадянство, але і деяких інших. Предметно цим займається міжвідомча група на чолі з керівництвом Офісу президента. Тобто, робота триває якраз за дорученням президента", - зазначив Боднар.

Нагадуємо, за вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали близько 850 іноземців. Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Зараз Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.

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