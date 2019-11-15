Я рекомендуватиму зробити трьох представників Кабміну в Раді, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ.

"Я дуже поважаю пані Верещук. Я особисто її рекомендував на посаду представника Кабміну в парламенті. Я думаю, що буду спілкуватися з прем'єром про те, що насправді ми не дуже встигаємо працювати, тому що у нас така велика фракція і з Кабміном потрібно дуже багато комунікації. Я рекомендуватиму прем'єр-міністру зробити трьох представників Кабміну в нашій фракції (парламенті. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Він сказав, що прем'єр має сам обрати, хто представлятиме Кабмін у парламенті, однак наполягатиме, щоб Верещук залишили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук можуть звільнити від обов'язків представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

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