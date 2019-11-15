Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Газ з Росії і так має бути на 20-25 відсотків дешевшим, ніж газ з Європи, оскільки Газпром при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Причому, оскільки газ в Європу йде зокрема через Україну, то при прямих поставках в Україну Газпром менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україні. Відповідно, якщо Газпром менше платить, то Україна менше отримує", - повідомив Вітренко.

Він зазначив, що умовою російської сторони для відновлення прямих поставок газу в Україну є відмова "Нафтогазу" від свого виграшу в Стокгольмському арбітражі $ 3 млрд, на що "Нафтогаз" піти не готовий.

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"Також важливо зауважити, що контракт має сенс тільки тоді, коли інша сторона виконує свої контрактні зобов’язання. Предметом розгляду як попереднього Стокгольмського арбітражу, так і нового Стокгольмського арбітражу є якраз невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань", - додав Вітренко.

На його переконання, знижка на імпорт російського газу не має сенсу, оскільки не зможе компенсувати відмову від стягнення $ 3 млр боргу "Газпрому" за рішенням арбітражів.

"Щодо останньої заяви пана Путіна на тему газу. "Шумєть" дійсно не треба. Газ Україна наразі фізично імпортує з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи. Вони існують. Окрім Нафтогазу їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell - приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж Газпром. А також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля Газпрому почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно. М‘яко кажучи. 2. Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами. Ситуація тут діаметрально протилежна - це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за ДІЮЧИМ контрактом. 3. Нафтогаз не подавав нових позовів проти Газпрому. Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас Газпромом. Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави. АПД З метою дотримання балансу та справедливості хочу підтвердити фактично коректу частину заяви пана Путіна - Україна дійсно має зобов‘язання по впровадженню європейського законодавства до кінця цього року. І я дуже сподіваюсь, що український парламент сьогодні зможе розблокувати підписання вже прийнятого законопроекту 2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу"", - заявив глава Нафтогазу Андрій Коболєв.

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