Законопроєкт щодо протидії дезінформації плануємо внести в Раду в грудні, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський після публічної дискусії на тему "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)".

"Ми хочемо внести (до ВР. - Ред.) його у грудні, тобто в один час із новим законопроєктом про медіа", - сказав Бородянський.

При цьому раніше під час самої дискусії, відповідаючи на запитання її учасників, міністр пояснив, що ці два законопроєкти мають "різний рівень розбудови". Так, за його словами, майбутній закон про медіа набагато глибше розроблений, але обидва документи будуть пов'язані між собою.

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Водночас Бородянський запропонував представникам ЗМІ разом працювати над розробкою законопроєктів, які регулюватимуть діяльність журналістів.

Як повідомлялося, у жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив про те, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіасервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації, а також урегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.

Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів.