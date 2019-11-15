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15.11.19 13:10

Пов'язую виключення із фракції з тим, що я почав збирати підписи за відставку Рябошапки, - Поляков

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков вважає, що його виключили через те, що він збирав підписи за відставку Генпрокурора Руслана Рябошапки. Він також заявляє, що фракція не надала доказів його голосування в розріз лінії фракції або дані про прогули.

Пов'язую виключення із фракції з тим, що я почав збирати підписи за відставку Рябошапки, - Поляков

Про це Поляков розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Незрозуміло чому мене виключили з фракції. Докази того, що я прогулюю, або не так голосую, гірше за всіх голосую або проти всіх ініціатив фракції, не були надані - жодної порівняльної таблиці, жодних даних із сайту Верховної Ради, секретаріату. Тому що їх і немає в принципі. Тому що я ходжу на засідання. Так, щодо деяких принципових законів, які можна порахувати на пальцях руки, я проголосував дійсно не так, як фракція. Але, по-моєму, нас ніхто не попереджав, що за таке голосування нас виключатимуть із фракції. Більше того, не існує статуту, положення фракції", - розповів Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

На запитання про те, із чим він пов'язує виключення з фракції, Поляков відповів: "Я пов'язую це з тим, що я почав збирати підписи за висловлення недовіри Генеральному прокурору. Тобто в нас є справа позафракційного депутата Приходька, який зараз підголосовує "Слузі народу", справа перебуває в суді, її не треба розслідувати, Генеральний прокурор мені неодноразово повідомляв і на фракції, і особисто, що подання про зняття недоторканності лежить на підпис. Але чому він це не підписує, він мені не повідомив... там у людини заморозили 2 млрд гривень, їх можна повернути до бюджету".

Поляков розповів, що зібрав до 30 підписів за відсторонення Рябошапки.

Раніше СН виключила з фракції нардепів Антона Полякова та Анну Скороход.

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