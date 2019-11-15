Пов'язую виключення із фракції з тим, що я почав збирати підписи за відставку Рябошапки, - Поляков

Про це Поляков розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Незрозуміло чому мене виключили з фракції. Докази того, що я прогулюю, або не так голосую, гірше за всіх голосую або проти всіх ініціатив фракції, не були надані - жодної порівняльної таблиці, жодних даних із сайту Верховної Ради, секретаріату. Тому що їх і немає в принципі. Тому що я ходжу на засідання. Так, щодо деяких принципових законів, які можна порахувати на пальцях руки, я проголосував дійсно не так, як фракція. Але, по-моєму, нас ніхто не попереджав, що за таке голосування нас виключатимуть із фракції. Більше того, не існує статуту, положення фракції", - розповів Поляков.

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На запитання про те, із чим він пов'язує виключення з фракції, Поляков відповів: "Я пов'язую це з тим, що я почав збирати підписи за висловлення недовіри Генеральному прокурору. Тобто в нас є справа позафракційного депутата Приходька, який зараз підголосовує "Слузі народу", справа перебуває в суді, її не треба розслідувати, Генеральний прокурор мені неодноразово повідомляв і на фракції, і особисто, що подання про зняття недоторканності лежить на підпис. Але чому він це не підписує, він мені не повідомив... там у людини заморозили 2 млрд гривень, їх можна повернути до бюджету".

Поляков розповів, що зібрав до 30 підписів за відсторонення Рябошапки.

Раніше СН виключила з фракції нардепів Антона Полякова та Анну Скороход.