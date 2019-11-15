На програму медгарантій у бюджеті-2020 закладено 72 млрд грн, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"За впровадження моделі медичного страхування - я думаю, що наступного року її буде запропоновано, зокрема, для обговорень із парламентаріями, медичною спільнотою та громадськістю України загалом. Модель, яка буде додатковою до програми медгарантій, щоб покрити всі потреби громадян", - сказала Скалецька під час "години уряду" в парламенті у п'ятницю.

Міністерка також зазначила, що затвердження цього законопроєкту в 2020 році дасть змогу запустити модель медичного страхування в пілотному режимі.

"Я думаю, що цей законопроєкт може бути і прийнятий, і розглянутий уже наступного року, щоб ми могли запускати страхову систему хоча б у пілотному режимі на додачу до програми медгарантій", - сказала вона.

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Скалецька наголосила, що на програму медгарантій у бюджеті 2020 року закладено 72 млрд грн.

"Громадянам за рахунок держбюджету буде профінансовано набір медичної допомоги, зокрема, за підвищеним тарифом буде профінансовано лікування серцево-судинних захворювань, гострих інфарктів, інсультів, пологи та неонатальну допомогу", - сказала вона.