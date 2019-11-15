Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня", - зазначив він.

На всіх 16 митницях призначено виконувачів обов'язків - це або колишні керівники митниць, які ліквідуються (що не увійшли до переліку 16), заступники керівників та керівники митних постів, або працівники центрального апарату митної служби.

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"Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Їх завдання - зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій човен, і стартувати роботу. Після цього розпочнемо конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", - додав Нефьодов.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ, Нефьодов заявив, що до вересня наступного року всі регіональні митниці будуть об'єднані.