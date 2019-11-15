Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.
"Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня", - зазначив він.
На всіх 16 митницях призначено виконувачів обов'язків - це або колишні керівники митниць, які ліквідуються (що не увійшли до переліку 16), заступники керівників та керівники митних постів, або працівники центрального апарату митної служби.
"Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Їх завдання - зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій човен, і стартувати роботу. Після цього розпочнемо конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", - додав Нефьодов.
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ, Нефьодов заявив, що до вересня наступного року всі регіональні митниці будуть об'єднані.