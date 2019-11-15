Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.11.19 14:08

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту

Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державною монополії на виробництво спирту.

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за відповідний законопроєкт у п'ятницю проголосували 293 народних депутата.

Парламентарії також підтримали скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання наполовину.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №2300 "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального" щодо лібералізації у сфері виробництва і обігу спирту етилового.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100