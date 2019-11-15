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15.11.19 14:20

Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель

Речниця глави держави Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не є представником президента Володимира Зеленського і не уповноважений щось говорити від імені України.

Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

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Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель 01

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