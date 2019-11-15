Кандидатуру нового керівника комітету Ради з питань зовнішньої політики буде визначено до кінця тижня, - Корнієнко

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що комітет до кінця тижня визначиться з кандидатурою зі "Слуги народу" в комітеті і в наступні два тижні ми зробимо всі юридичні дії", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю в кулуарах Верховної Ради.

Він також нагадав, що кадрові питання перед розглядом у залі засідань мають бути розглянуті в Регламентному комітеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.