Україна отримала 200 ампул сироватки проти дифтерії, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це повідомила міністерша охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 15 листопада.

"На сьогодні сироватки проти дифтерії в Україну було поставлено 200 (флаконів, — ред.) і розвезено по всій Україні по всіх регіонах по 8 ампул. Але це не є вакцинація, це той препарат, який вводиться лише в підтверджених випадках, коли діагностично лабораторно доведено, що ми маємо справу з дифтерією", - заявила Скалецька.

Міністерка додала, що МОЗ насправді має ще 100 поставлених флаконів. Крім того, ще будуть поставлені 150. Цього достатньо для населення України, адже підтверджених фактів дифтерії виявлено лише два десятки.

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За словами Скалецької, минулого року для непідтверджених випадків використали 140 флаконів сироватки, хоча насправді захворювань було виявлено близько десяти. Зоряна наголосила, що в деяких регіонах сироватку використовують у випадках, коли вона насправді не потрібна.

Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні було зафіксовано 21 випадок дифтерії. Інші випадки поки не були підтверджені лабораторно.

Більшість хворих - студенти-іноземці в Ужгороді, де було зафіксовано спалах дифтерії.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з дифтерією в Україні під контролем і про епідемію не йдеться. Україна може розраховувати на 450 флаконів сироватки проти цієї хвороби.

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