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15.11.19 15:19

Кабмін раптово скасував брифінг за підсумками засідання уряду

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів України був запланований на 14:30.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За кілька хвилин до початку брифінгу журналістам прийшли SMS про те, що брифінг "переноситься на невизначений час". Із чим пов'язане це перенесення заходу в пресслужбі не повідомляють.

Кабмін раптово скасував брифінг за підсумками засідання уряду 01

Зазначимо, що сьогодні народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Вона розповіла, що зустрічалася з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Моєю функцією було, а я ще раз наголошую, що я працювала на волонтерських засадах, здійснення комунікації. Якщо комунікація провалюється, то має бути хтось, хто є тією стороною, яка несе відповідальність. Я не можу замінити собою прем'єр-міністра, лише можу допомогти комунікувати. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - сказала Верещук.

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