Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила нардепка від ЄС Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Давно такого бєспрєдєла, ну і страху, не пам’ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В'ятровича. Рішення ЦВК про реєстрацію його депутатом оскаржують у суді", - заявила вона і опублікувала відповідну заяву.

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Позов подав Андрій Хілько. На сайті ЦВК повідомляється, що він був кандидатом у нардепи, самовисуванцем у 219 окрузі (м. Київ). Про себе він вказав, що є директором БО "Благодійний Фонд "Хілько". У ЗМІ його називають адвокатом. Зазначимо, що у квітні 2019 року Хілько подавав позови про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом у нардепи.



