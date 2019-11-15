"Євросолідарність" вимагає від СБУ і ДБР порушити кримінальні провадження проти нардепів від СН Ткаченка і Шевченка за заклики, що виправдовують агресію РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Члени фракції "Євросолідарність" направили депутатський запит до СБУ і ДБР.
"Участь депутата монобільшості Євгена Шевченка у російському пропагандистському телешоу, під час якого він покладав провину з продовження війни на Донбасі на "українських націоналістів", а не на країну-агресора, має всі ознаки державної зради та несе шкоду національній безпеці України. Інший представник "Слуг Народу" Максим Ткаченко фактично закликав визнати бойовиків, заявивши про можливість співпраці з представниками окупаційного режиму на Донбасі після деокупації української землі", - йдеться в запиті.
Крім того, в тексті запиту повідомляється, що останнім часом почастішали публічні заклики представників правлячої партії "Слуга народу" до публічного заперечення статусу тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, відповідальності РФ за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні в результаті збройної агресії РФ.
Особливу суспільну небезпеку несуть такі антидержавні діяння, які чиняться представниками публічної влади, до числа яких, зокрема, належать народні депутати України", – повідомили "Євросолідарності".
"Заяви обох депутатів монобільшості грубо порушують вимоги Конституції України та дискредитують українських захисників і Україну загалом, що становить шкоду національним інтересам. Відтак, посягання на територіальну цілісність, суверенітет, шкода національним інтересам та виправдовування російської окупації мають отримати належну правову оцінку і реакцію вітчизняних спецслужб" , - вважають у "ЄС".
"Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а так само державна зрада, як випливає зі змісту, є особливо тяжкими злочинами, що передбачають підвищену кримінальну відповідальність. Водночас, публічні заклики дискредитують дії Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації ", - підкреслили у фракції.
"Євросолідарність" просить дати правову оцінку вищевказаним публічним діям нардепів Ткаченку і Шевченку, порушити кримінальні провадження і вжити заходів з метою забезпечення невідворотності покарання за відповідні злочинні діяння.
Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.
Нардеп від СН Максим Ткаченко раніше заявив, що не виключає, що "чиновники", які працюють в "адміністрації" найманців РФ на окупованих територіях, можуть залишитися в команді нової влади.