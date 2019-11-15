Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Закон про особливий статус Донбасу потрібно буде ухвалити до Нового року, оскільки нинішній діє до кінця 2019. За півтора місяці ухвалити пакет законів про народовладдя, частина з яких потребують змін до Конституції, а потім провести всеукраїнський референдум - нереально", - зазначив Разумков.

За його словами, щоб сказати, що доведеться міняти в наявному законі, потрібно розуміти, який результат ми отримаємо від майбутньої зустрічі глав держав в "нормандському форматі".

"Коли вона (зустріч. - Ред.) відбудеться, ВР почне готувати законопроєкт. І це точно не буде відбуватися за зачиненими дверима. Поки ж міркування про те, яким буде новий документ - це ворожіння на кавовій гущі", - підкреслив спікер.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламент при публічному обговоренні з суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.