Для виключення Скороход із фракції достатньо голосів, для Полякова - ще потрібно 5, - Арахамія

Про це Арахамія заявив журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми тільки зараз підводимо результати голосування щодо пані Скороход - там переважна більшість, вже відомо все. Щодо пана Полякова у нас залишилося 16 голосів, і 5 із них потрібні за виключення, інакше воно не відбудеться", - розповів Арахамія.

Він також зазначив, що деякі члени фракції, які голосували проти виключення Полякова, змінили свою думку після того, як він виклав інформацію в Telegram.

"Після того, як пан Поляков сфотографував і виклав у своєму Telegram-каналі ці відомості - три людини прийшли і змінили свою думку з "проти" на "за"... Вони обурилися, що йде процес голосування, а він робить із цього шоу", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

Сьогодні стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН