МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу

Про це у своєму Twitterповідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відреагували на черговий контрабандний російський вантаж на український Донбас нотою протесту. Вимагаємо від Росії при організації так званих "гуманітарних конвоїв" неухильно дотримуватися міжнародного права, законів України та своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, починаючи з 2014 року, від початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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Офіційний Київ неодноразово заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".