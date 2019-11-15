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15.11.19 16:46

Вибухи в Балаклії: Разумков скликає Комітет Ради з питань національної безпеки та оборони

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до народних депутатів-членів Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням повести засідання через вибухи на військових складах в Балаклії.

Вибухи в Балаклії: Разумков скликає Комітет Ради з питань національної безпеки та оборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання", - сказав спікер.

Перед цим з проханням закликати членів комітету з питань нацбезпеки провести засідання до спікера звернувся народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

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"На Харківщині в місті Балаклія почали вибухати артилерійські склади, і є пропозиція дати доручення Комітету з питань національної безпеки і оборони зібратися і цю ситуацію дослідити", - сказав Бакумов.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

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