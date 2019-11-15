Двоє військових загинули унаслідок вибухів на складах у Балаклії, четверо - поранені, - Генштаб ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генштаб повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"За уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, двоє військових саперів зазнали поранень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

Четверо військовослужбовців ЗС України, про яких повідомлялось раніше, перебувають у медичних закладах. За уточненою інформацією медиків, троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості.

Пораненим військовослужбовцям оперативно надається фахова медична допомога у повному обсязі в медичних закладах.

З 15:13 15 листопада 2019 року жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов. ВIДЕО

Повідомляється, що місцевим жителям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів в безпеці.

"Командування Збройних Сил України висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих воїнів", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.