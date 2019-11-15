Справу Фірташа в Іспанії суд закрив через відсутність доказів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Зміст матеріалів розслідування до цього часу ґрунтується виключно на підозрах і не містить вагомих доказів, що вказують на наявність ознак злочину, скоєного будь-ким з обвинувачених", – заявив суддя Санчес у коментарі El Espanol.

Видання повідомляє, що адвокати Дмитра Фірташа вимагали закрити справу проти нього в Іспанії, посилаючись на обґрунтування відмови в екстрадиції, що міститься в рішеннях австрійських судів.

El Espanol нагадує, що Антикорупційна прокуратура Іспанії у листопаді 2016 року зажадала винесення постанови про арешт і видачу Дмитра Фірташа, який живе у Відні. Запит іспанських прокурорів був відхилений у серпні 2017 року австрійський судом.

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Газета повідомляє: в цьому обґрунтуванні вказується, що запит на арешт і екстрадицію, надісланий прокуратурою Іспанії, лише повторював звинувачення ФБР проти бізнесмена "без надання мінімальних доказів його участі у контролі, керуванні або нагляді" за структурою, нібито створеною в Іспанії для відмивання коштів організованої злочинності.

"Захист наголошував, що Австрія відмовила у видачі бізнесмена в Іспанію на тій підставі, що запит ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" і не містив жодних подробиць", – повідомляє El Espanol.

"Як підсумували австрійські суди – іспанська влада неспроможна надати структуровані, точні і чіткі описи злочинних дій, приписуваних Фірташу, включаючи інформацію про час скоєння інкримінованих йому злочинів і про їхні обставин", – йдеться у доводах захисту Дмитра Фірташа, які були розглянуті Слідчим судом Барселони.

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Нагадаємо, глава ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом США, виданим у 2013 році. За попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили у бажанні за допомогою підкупу вплинути на владу в Індії для отримання дозволу на видобуток титанової сировини для подальшого продажу компанії Boeing. Дмитро Фірташ відкидає всі звинувачення і називає їх політично мотивованими. У 2015 році Земельний суд Відня ухвалив рішення на користь Дмитра Фірташа, визнавши запит на його екстрадицію в США політично мотивованим. У 2017 році апеляційна інстанція – Вищий земельний суд Відня – ухвалив рішення про допустимість екстрадиції бізнесмена в США, а Верховний суд Австрії у червні 2019 року залишив це рішення у силі.

Зараз екстрадиції бізнесмена в США призупинена через запит захисту Дмитра Фірташа про повторний розгляд справи у зв'язку з новими обставинами у справі. Прессекретар окружного суду у кримінальних справах Відня Христина Зальцборн у зв'язку із цим повідомила, що захист супроводив запит "дуже великими матеріалами".

Раніше американський журналіст Джон Соломон повідомив у виданні The Hill, що у 2017 році спеціальна прокуратура при Міністерстві юстиції США обіцяла Дмитру Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Дональда Трампа і співпрацюватиме з офісом спецпрокурора Мюллера у рамках розслідування про втручання у виборчий процес у США і можливу змову членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із представниками російської влади.