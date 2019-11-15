Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі

Такі слова є в першій телефонній розмові Зеленського і Трампа, опублікованій сьогодні Білим Домом, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене багато друзів в Україні, які знають і люблять вас. У мене багато друзів з України, які, прямо скажемо, були впевнені у вашій перемозі. Дивовижно, чого вам вдалося досягти", - сказав Трамп Зеленському.

15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.