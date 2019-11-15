Зеленський має припинити принижуватись перед Путіним, чекаючи на зустріч. Треба починати вибудовувати військовий альянс зі США, – Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Європейська Солідарність", про це депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко сказав у коментарі журналістам.

"Мені здається, що Зеленському треба припинити принижувати себе і країну цими спробами зустрітись із Путіним будь-де, будь-як. Бо Путін просто знущається над ним, а це означає, що знущається і над нами", – наголосив депутат.

"Вчора Путін фактично висунув нову вимогу – закон про особливий статус Донбасу, погоджуйте його з ЛНР, ДНР, продовжуйте його термін, а без цього – немає сенсу зустрічі", – додав депутат.

Політик нагадав, що спочатку говорили, що зустріч у Нормандському форматі буде у вересні, потім у жовтні, потім в листопаді. "Я почув вчора Путіна і зрозумів, що вона буде дуже не скоро", – зауважив він.

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"Це – реально велика проблема. При цьому все нові і нові вимоги Путіна: спочатку "формула Штайнмаєра", а насправді "формула Путіна"; потім розведення – Україна розводить війська. Це Путін просто так "розводить" Україну. Сьогодні ще нова вимога", – підкреслив Гончаренко.

Депутат також зазначив, що президенту Зеленському треба змінювати свою позицію в цій історії і починати вибудовувати іншу стратегію. "Потрібно починати вибудовувати військовий альянс зі Сполученими Штатами Америки. Це є абсолютно можливим. Я зробив на нього звернення, яке підписали багато депутатів, що нам потрібно вимагати статусу основного союзника поза НАТО", – наголосив політик.

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За його словами, такий статус мають 18 країн, остання країна, яка його отримала в цьому році – Бразилія. "І Україна могла би бути однією з таких країн. Треба над цим працювати", – вважає Гончаренко.

Водночас він констатував, що поки що жодного руху в цьому напрямку українська дипломатія не робить. "І це помилка", – зазначив він.