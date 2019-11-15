За фактами вибухів у Балаклії доручаю терміново почати перевірку, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Прем'єр зазначив, що місцевим жителям та об'єктам інфраструктури в Балаклії ніщо не загрожує, а сховища боєприпасів у безпеці.

"Співчуття сім'ям двох загиблих військовослужбовців у результаті надзвичайної ситуації в Балаклії. За фактами цієї трагедії доручаю терміново почати перевірку. Всім пораненим внаслідок події надається невідкладна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових унаслідок вибухів.